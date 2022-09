Dimarco il migliore dell’Italia insieme un altro! Asse con Acerbi funziona – CdS

L’Italia vince anche grazie alla rete dei Federico Dimarco, schierato ancora una volta nel suo ruolo naturale (da esterno nel 3-5-2). Incontenibile sulla fascia sinistra, l’asse con Francesco Acerbi funziona alla perfezione. Secondo le pagelle del Corriere dello Sport è il migliore degli azzurri insieme un altro italiano.

LE PAGELLE – Grande prestazione di Federico Dimarco con l’Italia, corre tanto e crea occasioni e cross a ripetizione contro l’Ungheria. Schierato da esterno nel 3-5-2 di Roberto Mancini, firma anche il raddoppio degli azzurri sul secondo palo: migliore in campo (voto 8) insieme a Donnarumma. La corsia mancina funziona perfettamente con il compagno all’Inter, Francesco Acerbi. Anche lui titolare quasi a sorpresa (voto 6,5). Unica nota negativa il giallo per l’intervento in ritardo su Nego. Nel secondo tempo inevitabile la sostituzione (per Alessandro Bastoni che rischia, vedi QUI), per lui si tratta della quarta partita in dodici giorni dopo un’estate da fuori rosa con la Lazio.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania