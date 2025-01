Dimarco gioca al ‘Team of the Year’: ecco la sua squadra dell’anno

Federico Dimarco ha votato il suo ‘Team of The Year’, ovvero la squadra dell’anno. Il laterale dell’Inter si mette in squadra, insieme ad altri quattro nerazzurri.

SQUADRA DELL’ANNO – Si gioca al “Team Of The Year” (TOTY), gioco promo da EA Sports, e Federico Dimarco ha votato la sua squadra dell’anno. Il laterale dell’Inter, giustamente, si è messo nella squadra tipo insieme ad altri quattro giocatori nerazzurri. In mezzo anche diverse stelle di Real Madrid e Manchester City. Scelto anche un proprio compagno in Nazionale, ossia Gigi Donnarumma che difende la porta della sua squadra. Gli altri quattro giocatori dell’Inter nel “Team of The Year” sono Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Escluso, suo malgrado, l’amico e compagno di squadra e in Nazionale Nicolò Barella. Al suo posto scelti due mostri come Rodri e Jude Bellingham. Di seguito il “Team of The Year” di Dimarco al completo:

Dimarco e il suo “Team Of The Year”: tanta Inter e Real Madrid

LA SQUADRA DELL’ANNO DI DIMASH – Il “Team Of The Year” di Federico Dimarco (4-3-3):

Donnarumma (PSG); Alexander Arnold (Liverpool), Bastoni (Inter), Rudiger (Real Madrid), Dimarco (Inter); Calhanoglu (Inter), Rodri (Manchester City), Bellingham (Real Madrid); Lautaro Martinez (Inter), Thuram (Inter), Vinicius Junior (Real Madrid).