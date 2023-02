Uno dei simboli della stagione dell’Inter è stato sicuramente Federico Dimarco, da quanto scrive Tuttosport. L’esterno ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi ad inizio anno ed anche quella del suo Ct in Nazionale.

IMPORTANTE – Che si parli di Italia o di Inter per Federico Dimarco è indifferente. L’esterno di Milano è il titolare indiscusso, la sua ascesa nella stagione corrente è stata senza paragoni. Partito come sostituto di Robin Gosens dopo l’anno alle spalle di Ivan Perisic, l’italiano ha saputo aspettare le sue occasioni e sfruttarle per avere la fiducia di Simone Inzaghi. Quattro gol e quattro assist, maturità da top club e crescita smisurata offerta da Dimarco in stagione. Il ragazzo della Nord ha conquistato la titolarità anche con Roberto Mancini nel 2022. L’esterno ha soffiato il posto lasciato vacante a causa dei continui infortuni di Leonardo Spinazzola. A Milano per il giocatore non ci sono problemi di contratto: il suo futuro è in buone mani, il rinnovo è stato già firmato lo scorso anno fino al 2026.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini