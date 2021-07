Dimarco e Satriano una conferma per l’Inter. Una gioia anche per Sensi – CdS

Dimarco e Satriano confermano l’ottimo momento e la volontà di voler restare all’Inter per giocarsi le proprie chance. Ieri in Inter-Crotone altre ottime prestazioni per loro, sul finale c’è spazio anche per Sensi.

CONFERMA – Dimarco e Satriano, ancora conferme per l’Inter di Simone Inzaghi. L’esterno ieri ha trovato un altro gol e ha messo in mostra una prestazione di tutto rispetto sulla fascia sinistra, dove si concretizzavano la maggior parte delle azioni nerazzurre. La cura Juric, come riportato dal quotidiano romano, sembrerebbe aver limato anche quei difetti in marcatura che si portava dietro. Per quanto riguarda il giovane attaccante invece si tratta del gol numero nove.

UNA GIOIA – In Inter-Crotone c’è spazio anche per Stefano Sensi, che trova anche la via del gol. La speranza, ora, è concentrarsi in vista della nuova stagione e sperare che la sfortuna lo abbandoni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno