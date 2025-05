Dimarco, direzione Monaco! Buona la prova generale – CdS

Federico Dimarco – come scritto dal Corriere dello Sport – ha fatto le prove generali per la finale di Monaco: buona la sfida a Como.

PROVA GENERALE – Come richiesto da Simone Inzaghi, l’Inter ha affrontato con serietà la sfida contro il Como, a prescindere da ciò che accadeva a Napoli. Tra i pochi titolari in campo – spiega il Corriere dello Sport – Federico Dimarco ha risposto presente, interpretando al meglio le indicazioni dell’allenatore. Con ogni probabilità sarà titolare anche contro il PSG e ieri ha iniziato a scaldare i motori sulla fascia sinistra. Dentro al gol di Correa, la sua è stata una prova completa.

Dimarco, testa a Monaco! Serve riscattarsi

DIREZIONE GERMANIA – Da Como parte la marcia verso Monaco: da oggi Dimarco tornerà a lavorare con l’obiettivo di farsi trovare al top per la finale di Champions League. Il trofeo europeo può riscattare l’amarezza in campionato, e l’esterno nerazzurro punta a restare in campo il più possibile, dopo una stagione condizionata dagli infortuni. Ieri è apparso brillante, tanto che Inzaghi lo ha sostituito solo dopo un’ora (in campo Acerbi). Un test superato in vista della sfida contro i campioni di Francia, in cui la sua fascia potrebbe essere decisiva.

CONTO APERTO – Dimarco ha ancora un conto aperto con la Champions: nella finale di Istanbul 2023 sfiorò il gol, fermato prima dalla traversa e poi da Lukaku. Ora vuole prendersi la rivincita. Insieme a Bastoni tornerà a comporre la catena mancina che ha fatto faville in Italia e in Europa. Contro il PSG sarà chiamato a servire sia Lautaro Martinez e Thuram, ma proverà anche a sorprendere accentrandosi, come spesso fa, per dare un’opzione in più all’attacco interista.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia