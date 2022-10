Dimarco da rosso, e fallo di Dzeko: Valeri più che negativo in Fiorentina-Inter – TS

Prestazione più che negativa quella dell’arbitro Valeri secondo l’edizione odierna di Tuttosport che dà un voto insufficiente all’arbitro di Fiorentina-Inter.

VOTO NEGATIVO – L’intervento di Federico Dimarco è brutto e scomposto in area di rigore, secondo Tuttosport è un grave errore non espellerlo, incredibile che l’interista non sia stato neanche ammonito. Ed è fallosa la spinta sul finale, con tanto di trattenuta di maglia di Edin Dzeko su Nikola Milenkovic da cui nasce il quarto gol nerazzurro. Voto 4 per Valeri

Fonte: Tuttosport- Stefano Pasquino