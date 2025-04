Dimarco-Carlos Augusto, ballottaggio di fuoco! Uno davanti – CdS

Federico Dimarco e Carlos Augusto sono in ballottaggio per il posto da titolare in Inter-Bayern Monaco. Simone Inzaghi riflette, c’è un favorito per il Corriere dello Sport.

PROBLEMI – La condizione fisica di Federico Dimarco non è stata delle migliori nelle ultime settimane. Infortuni, ricadute, tempo limitato in campo e parziale inaffidabilità. Nonostante questo l’esterno nerazzurro ha collezionato quattro assist nelle ultime tre partite di campionato: due con l’Udinese, uno con il Parma e uno con il Cagliari da calcio d’angolo per Marko Arnautovic. Il sinistro di Dimarco rimane una assoluta certezza, però Simone Inzaghi ha un dubbio per Inter-Bayern Monaco.

Dimarco o Carlos Augusto? Il momento del brasiliano

DUBBIO – Dimarco ha saltato la gara di andata dei quarti di finale di Champions League. Il giocatore è rimasto in panchina e ha guardato forse la migliore prestazione di Carlos Augusto da quando è un giocatore dell’Inter. Un assist e mezzo per il brasiliano, risultato decisivo per la vittoria e freddo nel momento importante al minuto 88. Cross forte sul primo palo e gol di Davide Frattesi. Lo stato di forma di Carlos Augusto mette in difficoltà Inzaghi sulla scelta per la fascia sinistra. Per ora il favorito è Dimarco, che ieri nell’ultimo allenamento ha dato ottimi segnali. Oggi in rifinitura ci saranno maggiori dettagli sul ballottaggio di fuoco, l’unico nell’undici titolare!