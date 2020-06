Diks: “De Vrij mi ha aiutato moltissimo. Dopo il mio infortunio…”

Kevin Diks, terzino destro olandese attualmente in prestito all’Aalborg dalla Fiorentina, ha parlato al portale elfvoetbal.nl dell’aiuto che gli è arrivato da Stefan de Vrij in seguito a un suo grave infortunio.

AIUTO IMPORTANTE – Dopo aver subito un brutto infortunio, Kevin Diks, terzino della Fiorentina e in prestito in Danimarca, all’Aalborg, ha trovato in Stefan de Vrij un aiuto importantissimo. Ecco le sue parole sul difensore dell’Inter: «A volte mi è stato chiesto cosa sarei andato a fare in Danimarca, ma sono le stesse persone che non mi hanno seguito da vicino e non sanno cosa c’era che non andasse. Chi mi conosce bene sa che ho dovuto fare un passo indietro nella mia carriera perché ho avuto un lungo infortunio. Voglio giocare ed è più facile per me poterlo fare qui, rispetto che in Serie A. Venire in Danimarca è stata una scelta per la mia carriera. Ho avuto delle difficoltà, ma ora sta andando tutto bene. Quando sono stato operato a dicembre dopo il mio infortunio, ne ho parlato con alcuni altri giocatori. Tra gli altri ho parlato soprattutto con Younes, Mertens e de Vrij. Mi sono fermato a Milano da Stefan e mi ha detto che avrei dovuto chiedere un aiuto esterno, un consiglio che è stato davvero importante. Sono andato in Belgio da un dottore che mi ha aiutato tantissimo».

Fonte: Elfvoetbal.nl