Digitalbits sul ‘filo’ con l’Inter: si cercano già i sostituti! Uno si fa avanti − TS

La storia tra l’Inter e Digitalbits sembra essere ormai ai titoli di coda nonostante rimarrà ancora main sponsor della Prima squadra. Sulla lista, c’è già un sostituto

PARTNERSHIP − L’Inter e Digitalbits potrebbe presto separarsi. Le difficoltà sono dovute principalmente al mancato pagamento di alcuni contratti da parte della società di cripto-valute. Ecco perché in Via della Liberazione si starebbe già pensando ad un sostituto. Si tratta di Binance, già sponsor della Lazio, sulla base di un accordo triennale da dieci milioni a stagione. Anche Binance lavora nel settore delle cripto-valute ma con orizzonti differenti. Si tratta perlopiù di una piazza di scambio virtuale delle monete digitali, una sorta di Borsa in questa campo tra le più importanti al mondo. L’Inter, ad oggi, rimarrà con Digitalbits. Questa sera al Via del Mare sarà ancora la società americana a rappresentare i nerazzurri nonostante il club abbia già deciso di rimuovere la scritta sia dalle maglie della squadra Primavera che da quelle dell’Inter Women. Binance, fondato nel 2017 da un imprenditore cinese Changpeng Zha, è già stato messo in allerta.

Fonte: Tuttosport − Stefano Scacchi