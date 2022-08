Digitalbits si ‘salva’ per Inter-Villarreal ma il futuro è poco roseo − CdS

L’Inter ha estromesso Digitalbits dalle maglie della squadra femminile e potrebbe farlo anche per la prima squadra. Domani col Villarreal sarà presente ma non sono da escludere soluzioni drastiche per il futuro

QUESTIONE SPINOSA − Il caso Digitalbits non fa dormire sonni tranquilli ai dirigenti dell’Inter. La spinosa questione, che potrebbe coinvolgere presto anche la Nike (vedi articolo), non placa a rientrare. Ieri, la Beneamata ha presentato Alessia Piazza, portiere classe 1998, come nuova giocatrice dell’Inter Women. L’altra notizia? L’assenza di Digitalbtis sulla maglia di presentazione. In vista di Inter-Villarreal di domani sera (clicca QUI per sapere dove vederla), l’azienda di criptovalute sarà regolarmente presente sulle divise di Lukaku e compagni. Ma in vista del prossimo futuro non saranno da escludere soluzioni drastiche, tipo la rescissione consensuale del contratto, la richiesta dei danni e la ricerca di un nuovo main sponsor.

Fonte: Corriere dello Sport − Andrea Ramazzotti