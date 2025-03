Difesa promossa: Inzaghi mette un mattoncino per lo scudetto! Le pagelle – CdS

Tre punti d’oro che valgono un pezzetto di scudetto. Simone Inzaghi incarta ancora una volta Gian Piero Gasperini e si regala una pausa Nazionali in testa. Queste le pagelle del Corriere dello Sport.

COMPATTI – Simone Inzaghi si gode la vittoria contro l’Atalanta a Bergamo. Tre punti importanti, arrivati anche grazie a un lavoro di squadra compatto. Come riportato dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi porta a casa un 7.5 dopo una partita perfetta e incarta ancora una volta Gasperini. L’Inter ieri ha messo un mattoncino importante sullo scudetto. Promossa tutta la difesa dell’Inter, da Yann Sommer (6.5), fino allo squalificato Alessandro Bastoni che chiude con un 7 pieno. Il difensore azzurro non lascia tanto campo agli avversari. Bene anche Pavard (6) e Acerbi (7).

Inter, attacco perfetto! Una coppia che non si perde d’animo

BRILLANTI – Nella vittoria contro l’Atalanta si è visto anche un centrocampo brillante, che ha dimostrato, ancora una volta, la sua qualità. 6 per Denzel Dumfries, mentre dall’altro lato Carlos Augusto si porta a casa un 7.5 anche grazie al gol che ha aperto le marcature. 7.5 anche per Hakan Calhanoglu che regala l’assist per il primo gol. Bene anche

Fonte: Corriere dello Sport – Patrick Iannarelli