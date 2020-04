Diego Costa: “Conte al Real Madrid non durerebbe mai! Non ho rancore”

Condividi questo articolo

Diego Costa torna a parlare di Conte, dopo gli screzi avuti fra i due nel periodo al Chelsea. L’attaccante dell’Atlético Madrid, in un’intervista rilasciata a ESPN, ha comunque voluto specificare come non provi rancore per l’allenatore dell’Inter.

VECCHIO NEMICO – Per Diego Costa lo screzio è ormai alle spalle: «Io e Antonio Conte abbiamo avuto problemi fuori dal campo, ma credo che sia davvero un buon allenatore. Non ho rancore nei confronti di Conte. Ma, per essere un tecnico al top, ha necessità di cambiare il lato umano del suo lavoro. È troppo sospettoso, per esempio in un club come il Real Madrid non durerebbe mai una stagione».

Fonte: ESPN.com