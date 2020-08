Diego Carlos torna sulla finale: “Gol contro l’Inter? Momento magico”

Diego Carlos Siviglia

Diego Carlos, difensore brasiliano del Siviglia, autore di un gol in finale contro l’Inter in finale di Europa League, in conferenza stampa è tornato a parlare della finale vinta contro i nerazzurri e la stagione del suo club. Di seguito le sue parole riportate da Espn.com.br.

LA STAGIONE – Diego Carlos si dice soddisfatto per la stagione disputata con il Siviglia: «Molto contento per la stagione che ho fatto, tutti gli obiettivi del club sono stati raggiunti e anche i miei. Debuttando, mantenendo la posizione, facendo il numero di partite che ho giocato e anche alla fine alzando un titolo e chiudendo in bellezza, sappiamo che lo è. molto difficile nel calcio».

IN FINALE – Diego Carlos conclude tornando a parlare della finale di Europa League contro l’Inter e il gol segnato: «Il gol è stato un momento magico. Sostituzione? Volevo continuare a giocare! Ma allo stesso tempo non volevo che la mia squadra venisse danneggiata da delle sciocchezze. Per fortuna i miei compagni di squadra sono molto preparati».

