Diego Carlos ricorda la finale: “Gol contro l’Inter ha cambiato mia carriera”

Diego Carlos Siviglia

Diego Carlos, difensore brasiliano del Siviglia, autore di un gol in finale contro l’Inter in finale di Europa League, in conferenza stampa è tornato a parlare della finale vinta contro i nerazzurri.

RICORDO – Diego Carlos, dal ritiro della Nazionale brasiliana, è tornato sulla finale di Europa League tra Inter e Siviglia, conclusasi con la vittoria degli spagnoli: «Il gol in finale di Europa League segnato contro l’Inter ha cambiato la mia carriera. È il primo trofeo che ho conquistato e segnare in finale è stato incredibile. È una vittoria che non potrò mai dimenticare».