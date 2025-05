Dida: «PSG-Inter? Per Pallone d’Oro Donnarumma deve fare tante parate»

Dida, ex Milan, ha parlato di Gigio Donnarumma e della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’ex portiere brasiliano si è espresso così.

LOTTA SCUDETTO – Dida, beccato ad un evento su padel da Sky Sport, ha parlato in questo modo della lotta scudetto tra Inter e Napoli: «Bellissimo campionato, finire così è una cosa meravigliosa per tutti i tifosi. Sono due grandissime squadre, non posso fare previsioni ma sono tutte e due forti».

PORTIERI E FINALE – Poi Dida ha risposto alla domanda sui portieri più in forma e anche sulla finale di Champions League del prossimo 31 maggio. Il suo commento: «Sommer ha fatto benissimo, sicuramente è forte, e anche in Champions League ha fatto grandi cose. PSG-Inter? Sarà bellissima. Donnarumma è un grandissimo portiere, sono sempre in contatto con lui, vediamo chi vincerà. Per vincere il Pallone d’Oro deve fare tante parate in questa finale».