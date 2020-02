Dida: “Ho giocato tanti derby Inter-Milan. In campo sempre concentrato”

Dida è uno dei tanti ospiti del “Premio Amico dei Bambini”, la cui cerimonia si sta svolgendo al Palazzo Reale in piazza Duomo a Milano. Come raccolto dall’inviato di Inter-News.it, Daniele Berardi, l’ex portiere brasiliano (che ha ricevuto il premio alla carriera) si è espresso sui derby da lui giocati in carriera, essendo la settimana di Inter-Milan.

L’AVVERSARIO – Nelson de Jesus Silva, per tutti Dida, dopo diversi anni al Milan è tornato da questa stagione in rossonero, come preparatore dei portieri dell’Under-17. L’ex giocatore brasiliano ha ricordato i suoi trascorsi nei vari Inter-Milan (uno segnato dal petardo che lo colpì e provocò la sospensione della partita): «Ho giocato tanti derby, penso che quelli che mi conoscono da più vicino sanno che sono una persona concentratissima quando sono sul campo. Quando si fa un derby così penso che ci sia un po’ di emozione ancora, un po’ di rivalità e un misto di tutto. Però quando sono andato in campo sono stato sempre una persona concentrata, impegnata per fare del mio meglio per i miei compagni. Anche stando vicino alla curva loro fanno del casino, ma io sono una persona che riesce a concentrarsi bene e pensare soltanto alla partita».

Fonte: Inter-News.it – Daniele Berardi