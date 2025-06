Diaz: «Con l’Inter vogliamo vincere! Rosa di altissimo livello»

Paulo Díaz, difensore del River Plate, in un’intervista rilasciata a DSport, ha parlato della prossima sfida contro l’Inter, l’ultima nei gironi del Mondiale per club.

LOTTA – Alla vigilia della sfida decisiva contro l’Inter nel Mondiale per Club, Paulo Díaz suona la carica. Il difensore del River Plate ha parlato con chiarezza in collegamento con DSport: il difensore argentino ha fatto trapelare la delusione per il pareggio dei Millonarios. Queste le sue parole: «Amareggiati per non aver vinto. Abbiamo fatto tutto il possibile. Non è nel copione stare a guardare. Scendiamo in campo per vincere, come facciamo sempre. Chiunque di noi in difesa può partire titolare; abbiamo una rosa di altissimo livello».