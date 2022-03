Diana: «Lukaku? Magari con Inzaghi faticava! Inter diversa dal Milan»

Fra le tante recriminazioni di questo periodo dell’Inter c’è quella legata ai gol, nonostante i nerazzurri siano il miglior attacco. Diana, ex giocatore ora allenatore della Reggiana, da Sportitalia Mercato dice di non essere sicuro che Lukaku avrebbe fatto bene con Inzaghi. Poi fa un paragone con Milan e Napoli.

IL CAMBIO – Aimo Stefano Diana parla di come è evoluta l’Inter dal 2020-2021: «È un calcio diverso rispetto a quello dell’anno scorso. Con Antonio Conte era improntato sulla ricerca della profondità con Romelu Lukaku, nel calcio di Simone Inzaghi serve più uno come Edin Dzeko. Lautaro Martinez sembrerebbe che deve fare un lavoro che non è il suo e va un pochettino più in difficoltà. Ma mi aspetto che un giocatore di questo livello le partite le risolva da solo, non sempre gli attaccanti hanno bisogno di uno vicino che gli dia una mano. Devono anche saper lavorare da soli. E magari Lukaku con Inzaghi avrebbe fatto fatica, per come gioca l’Inter che ha bisogno di una prima punta che si muova».

ALLENATORI A CONFRONTO – Dopo aver parlato di Lukaku Diana va sulle panchine: «Io credo che Stefano Pioli stia facendo la differenza su tante cose, non solo sul piano tecnico-tattico. Ha dato un’impronta al Milan, è bello vedere l’allenatore sempre sereno in panchina e questo mi piace. Napoli e Milan giocano un calcio molto simile, quello che cambia completamente è il gioco dell’Inter. Con la difesa a tre fa un altro tipo di calcio, in questo momento il Milan secondo me ha una chance importante. Non deve farsela scappare, perché se non dovesse farla fruttare avrebbe altre problematiche. Ma devo dire che Pioli, per quello che sta facendo in questi due anni, meriterebbe lo scudetto: mi piace anche come atteggiamento. Anche Inzaghi? Sì, però devo dire che Pioli mi dà questa sensazione. Inzaghi si sta confermando anche fuori dalla Lazio, per avere capacità e idee».