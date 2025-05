Dimarco, è l’ora di tornare al top! Ma manca qualcosina – CdS

Federico Dimarco è pronto a scendere in campo nella prossima finale di Champions League. L’esterno dell’Inter sta lavorando a ritmi serrati per essere a breve nel pieno della condizione, scrive il Corriere dello Sport.

CONDIZIONE – Federico Dimarco, come si legge sulle colonne del Corriere dello Sport, punta a tornare in forma per la partita più importante della stagione. Smaltito l’infortunio, adesso il mirino è stato spostato sulla finale di Champions League che si terrà tra venti giorni a Monaco di Baviera. L’obiettivo è quello di dare un contributo fondamentale alla sua Inter, vista l’importanza dell’esterno mancino negli ingranaggi della squadra di Inzaghi. Se in semifinale è andato in raddoppio su Yamal, in finale contro il Psg dal suo lato ci sarà il giovanissimo Doué, uno dei più pericolosi dei francesi.

Inter, Dimarco torna ad avere più serentità

LAVORO – Nella semifinale contro il Barcellona si era già visto un buon Dimarco dopo alcune settimane in sordina. A San Siro contro i catalani è stato proprio lui a far partire l’azione con Dumfries che ha portato al gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. L’ultima rete di Dimarco risale a più di due mesi fa, sul campo del Napoli di punizione, quando poi aveva alzato bandiera bianca per un guaio muscolare ai flessori della coscia destra. Da quel momento in poi Inzaghi lo ha usato nei momenti più concitati, per poi sostituirlo nella ripresa. Se in Serie A i gol sono arrivati, in Champions League, Dimarco in questa stagione non ha mai segnato. Il suo ultimo gol europeo risale alla scorsa stagione negli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Adesso però, servirà arrivare nel massimo della condizione alla gara del 31 maggio contro il Psg per provare a dimenticare l’incubo di Istanbul.

Fonte: Corriere dello Sport – di Giorgio Coluccia