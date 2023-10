Diamanti su Torino-Inter: «Lautaro Martinez non si rischia! Inzaghi…»

Diamanti si esprime sull’utilizzo di Lautaro Martinez in Torino-Inter dopo l’ennesimo viaggio internazionale last minute in carriera. L’ex centrocampista italiano, intervenuto a “Costruzioni dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, si focalizza più sullo stato umorale che su quello fisico

ABITUDINE CALCISTICA – La sosta internazionale non è amica delle società calcistiche e ancora meno di allenatori e calciatori. Il rischio di utilizzare Lautaro Martinez a Torino, appena rientrato dal Sud America, è da calcolare. E in casa Inter si calcolerà come sempre. sul tema dice la sua Alessandro Diamanti: «Rischiarlo no. Poi dipende dalla partita che giocherà in Argentina con la Nazionale (in casa del Perù, ndr). Se fa due gol, Lautaro Martinez potrà anche non dormire e giocare 95 minuti a Torino! Se invece fa fatica, sicuramente le energie saranno diverse. Soprattutto per un attaccante. I giocatori sono abituati a volare e giocare partite ogni tre giorni. Fanno da anni questa vita. Per l’allenatore Simone Inzaghi sarà importante la comunicazione e il dialogo con il calciatore, per vedere com’è andata l’ultima partita giocata da Lautaro Martinez prima del rientro all’Inter». La pensa così Diamanti, che prenderebbe una decisione in vista di Torino-Inter solo dopo Perù-Argentina… Inzaghi sarà d’accordo su questo o valuterà solo lo stato di forma?