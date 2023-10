Diamanti: «Inter più del Milan: ecco cos’ha dalla sua! L’allenatore…»

Diamanti torna a parlare della lotta al vertice tra Inter e Milan, al momento divise solo da due punti. L’ex centrocampista italiano, in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, pone l’attenzione sull’importante ruolo dell’allenatore ma restando vago su Inzaghi

INTER FAVORITA – Prima domanda del giorno per Alessandro Diamanti, che non ha dubbi su chi sia più forte tra Inter e Milan in questa stagione: «L’Inter! Do qualcosina in più all’Inter. Perché, come diciamo sempre, ha qualche meccanismo piu consolidato del Milan, che ha sei-sette gioatori nuovi. Ed è diverso dall’Inter. Per adesso è così… Poi vediamo». E sulla “differenza” tra Inter e Milan si è soffermato proprio Diamanti nei giorni scorsi, minimizzando il “reale” valore dei due punti di distacco in classifica. Altro tema è la differenza che può fare l’allenatore nella lotta Scudetto in Serie A, citando proprio Simone Inzaghi come potenziale risorsa per l’Inter. L’ex centrocampista italiano resta vago sull’argomento: «A livello di qualità tecnica, l’allenatore deve dare un’impronta importante. Poi deve dare le qualità morali ai suoi calciatori. Tatticamente e tecnicamente gli allenatori possono essere tutti allo stesso livello, se non sei Pep Guardiola… Però poi ci sono le motivazioni giornaliere, che fanno la differenza negli esseri umani quando devi competere ad alti livelli. Non è tanto cosa un allenatore propone ma è come lo propone». Questo il pensiero di Diamanti a riguardo ma senza mai nominare Inzaghi né altri allenatori, ormai suoi nuovi colleghi.