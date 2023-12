Diamanti: «Inter e Juventus consolidate! Inzaghi non è uno scienziato ma…»

Diamanti prova a immaginare l’Inter senza Lautaro Martinez ma non per un periodo troppo prolungato. L’ex centrocampista italiano, intervenuto a “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, parla della squadra nerazzurra ma anche di Inzaghi come allenatore

SQUADRA CONSOLIDATA – Capitano, capocannoniere e leader ma paradossalmente “sostituibile” per Alessandro Diamanti: «In questo momento, sicuramente, con lo stato di squadra consolidata come l’Inter, potrebbe fare a meno anche di Lautaro Martinez per poco tempo. Però è chiaro che tutte le squadre, senza i propri giocatori importanti, alla lunga farebbero fatica. L’Inter in questo momento forse è l’unica a cui poter togliere un calciatore, insieme alla Juventus, senza abbassare il proprio livello. Perché sono più squadra delle altre. Entrambe hanno trovato un gioco di squadra, che è sempre superiore a quello del singolo». Questo il pensiero di Diamanti sulle prime due in Serie A prima di esprimersi nello specifico sull’allenatore nerazzurro: «Non è facile fare paragoni, però Simone Inzaghi da tante stagioni sta facendo grandi annate. Come allenatore non è uno scienziato che si inventa chissà cosa, però alla fine porta sempre a casa i risultati. E fa stare bene i giocatori, che è la cosa più importante». Un pensiero già articolato in passato dallo stesso Diamanti, che non sembra apprezzare poi così particolarmente Inzaghi come allenatore.