Diamanti: «Inter, Inzaghi si auto-gufa! Dice che vuole il City ma…»

Diamanti dice la sua sull’Inter di Inzaghi tra Serie A e Champions League. L’ex centrocampista italiano, intervenuto in collegamento con “Speciale Serie A” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, commenta la vittoria sulla Lazio e le parole del tecnico sul Manchester City

VITTORIA ESTERNA – Un’altra rete decisiva che non rappresenta una novità per Alessandro Diamanti: «L’ennesimo gol stagionale di Lautaro Martinez non mi ha sorpreso, assolutamente. Poi gli hanno fatto pure un mezzo regalino a ‘sto giro (ride, ndr). Che poi se l’era anche complicata ma alla fine ha fatto un gran gol! L’errore tecnico del difensore della Lazio ci sta. Vincere in trasferta è difficile, vincere all’Olimpico di Roma ancora di più. E a Napoli! L’Inter c’è. Lo abbiamo detto dalla prima giornata, mica ci siamo nascosti». Questo il commento di Diamanti sullo 0-2 di Lazio-Inter, che conferma le reali intenzioni di puntare allo Scudetto in Serie A per la squadra nerazzurra.

PRONOSTICO SCARAMANTICO – Diamanti commenta anche il sorteggio per gli Ottavi di Finale di Champions League atteso a momenti: «Io sinceramente non lo piglierei il Manchester City, dico la verità (ride, ndr). Simone Inzaghi se la auto-gufa, ci sta. Dice che vuole prendere il City ma non lo vuole prendere. Però c’è anche il Dio del Calcio, che vede e provvede… e poi gli fa prendere il City! In ogni caso è una partita come le altre: l’Inter se la gioca. Il calcio non ha più quei cinque fenomeni che ti vincono le partite da soli, si andrà sempre più in un’altra direzione. E con alcune squadre più forti». Così Diamanti sulle chance nerazzurre stagionali anche nell’Europa che conta.