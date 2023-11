Diamanti gioca Juventus-Inter: «Rugani meglio di Bastoni!». Ecco la Top XI

Diamanti analizza singolo per singolo i calciatori che scenderanno in campo in Juventus-Inter. L’ex centrocampista italiano, in collegamento con “Speciale Serie A” su Radio TV Serie A con RDS, sceglie ben sei bianconeri e solo cinque nerazzurri, preferendo Rugani a Bastoni in difesa

TOP XI COMBINATA – L’argomento di inizio settimana è Juventus-Inter nonostante la sosta appena iniziata. E sul Derby d’Italia dice la sua anche Alessandro Diamanti: «È favorita l’Inter! Beppe Marotta dice che è favorita la Juventus, Massimiliano Allegri dice l’Inter… Bravi! Questo è il gioco del calcio. Quello che piace a noi. Il campionato è ancora aperto. Io vedo l’Inter, che solo lei può perdere lo Scudetto. La Juventus non è solida e costante come l’Inter, anche se al momento lo sta dimostrando. Il campionato è lungo, vediamo…». A Diamanti viene chiesta la sua Top XI combinata tra Inter e Juventus, arrivando a definire la seguente formazione: Szczesny; Darmian, Bremer, Rugani; Weah, Barella, Calhanoglu, Rabiot, Dimarco; Lautaro Martinez, Chiesa.

Diamanti spiega la sua Top XI di Juventus-Inter

TESTA A TESTA – Nell’argomentare alcune scelte di formazione, Diamanti spiega: «Partita equilibrata se analizzata giocatore per giocatore a livello individuale, poi nel contesto squadra cambia. Lautaro Martinez al momento è meglio di Dusan Vlahovic in attacco. E dico Federico Chiesa anziché Marcus Thuram perché è italiano. Anche se adoro Henrikh Mkhitaryan, scelgo Adrien Rabiot a centrocampo. Ad esempio, Denzel Dumfries è già inserito nell’Inter ma Timothy Weah è più forte. In difesa Alessandro Bastoni è un giocatore forte ma Daniele Rugani è un giocatore internazionale, che per me deve giocare titolare nella Nazionale Italiana! Lo dico da dieci anni io! Per me Rugani giocherebbe ancora meglio all’estero. Rugani è un leader, uno che ha giocato poco senza mai dire una parola fuori posto. Vogliamo valorizzare queste persone o no? Si tratta di ragazzi spettacolari e bisogna sottolineare questi giocatori, non gli altri!». Questo il pensiero di Diamanti sui principali singoli attesi in Juventus-Inter il 26 novembre dopo la sosta.