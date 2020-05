Diaconale: “Ripresa campionato, nessuno si prende responsabilitÃ ”

Diaconale: “Ripresa campionato, nessuno si prende responsabilità”

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della mancata ripartenza del calcio.

NESSUNA DECISIONE – Torna a parlare Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, dopo la pausa forzata per intervento chirurgico. Ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”, ha infatti nuovamente lamentato la mancata ripartenza del campionato italiano: «Non far ripartire il campionato è un po’ strumentale, speso passi questa fase di pregiudizi infondati. Fino a quando non si trova un vaccino bisognerà saper prendere delle decisioni senza fare danni, ma al momento nessuno si prende le proprie responsabilità».