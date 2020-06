Di Vaio: “Conte? La sua fortuna deriva dal lavoro quotidiano. Da tecnico…”

Di Vaio ricorda i tempi in cui Conte era suo compagno di squadra alla Juventus. L’ex attaccante, oggi responsabile scouting del Bologna, tesse le lodi del tecnico dell’Inter ma anche di Gattuso. Di seguito le sue dichiarazioni nel corso della diretta di “Sky Sport 24”

LAVORATORE – Marco Di Vaio racconta Antonio Conte, suo ex compagno ai tempi della Juventus. L’ex attaccante tesse le lodi del tecnico nerazzurro, ma anche quelle di Gennaro Gattuso, prossimo avversario dell’Inter in Coppa Italia: «Quando ho trovato Conte eravamo in periodi differenti della carriera, lui stava quasi finendo. Anche lui, come Gennaro Gattuso, nel lavoro quotidiano ha costruito le sue fortune. Tutti gli anni partiva dietro a potenziali titolari e alla fine giocava le finali di Champions League da titolare e capitano, come a Manchester. Nella serietà, nel lavoro, nel costruirsi giorno dopo giorno riusciva a ritagliarsi un ruolo importante. Da allenatore sta ripercorrendo lo stesso percorso. Conte è stato in grandi squadre, Gattuso si trova in una realtà come quella di Napoli: tutte e due riescono a lasciare il segno nelle squadre e nei giocatori».