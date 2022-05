Di Stefano: «Vittoria Inter? Milan già sapeva. Verona non semplice»

L’Inter ha vinto 4-2 contro l’Empoli e si è rilanciata nella corsa scudetto dopo essere stata ad un passo dal baratro. Intanto, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua Peppe Di Stefano direttamente da Milanello.

SERENITA’ – L’Inter se l’è vista davvero brutta contro l’Empoli ieri dopo essere stata sotto 2-0 ma poi è arrivata al rimonta incredibile. Intanto, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua anche Peppe Di Stefano. «La vittoria di ieri viene vista con serenità perché il Milan pensava a questo risultato già da tempo, cosa che pensava anche per il Bologna ma lì c’è stato un regalo. Il Milan pensa a sé e a fare 7 punti per vincere lo scudetto. Domani il Verona però non è semplice da affrontare, anzi, tutt’altro».