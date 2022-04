Di Stefano (sindaco Sesto San Giovanni): «Inter e Milan devono decidere!»

Il sindaco di Sesto San Giovani, Roberto Di Stefano, ha parlato dagli studi di Sportitalia mercato. Il primo cittadino si è espresso sullo stadio con Inter e Milan che devono decidersi sul progetto

STADIO − Il sindaco Di Stefano esprime il suo pensiero in merito al progetto: «Inter e Milan hanno necessità di fare un investimento in tempi certi. Le società, se comprendono che Milano non è in grado di dare dei contribuiti e delle certezze, è normale che si guardino in giro. Al momento i dirigenti non mi hanno chiamato. Quanto alla capienza dello stadio dipende dal progetto, ad oggi nessun progetto a Sesto San Giovanni è stato presentato. I soggetti convolti devono essere tre: il comune, le società e la proprietà. I due club devono trovare la decisione, stanno ragionando. In passato il nome di Sesto San Giovanni è stato utilizzato per mettere in un angolo il comune di Milano. Sono arrivati in un bivio: o scegliere Milano e i suoi tempi incerti o Sesto che è in fase di evoluzione».