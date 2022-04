Di Stefano: «Milan, dopo il derby nessuno strascico! Vi spiego perché»

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, ha sottolineato come il derby perso per 3-0 contro l’Inter non lascerà strascichi al Milan nella volata scudetto.

NESSUNO STRASCICO – Questa l’analisi di Peppe Di Stefano dopo la sconfitta per 3-0 nel derby: «Non credo ci saranno grossi strascichi. Seguendo il Milan di Pioli mi sono accorto che a volte ha avuto delle batoste anche brutte, ma poi la squadra ha sempre reagito. Il Milan non è proprietario del proprio destino, ma lo è del proprio sogno. A Roma sono previsti migliaia di tifosi, ci sarà un grande esodo. Questo vuol dire che l’ambiente non è scoraggiato e non perderà l’equilibrio in uno dei momenti più complicati come questo».