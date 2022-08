Di Pietro (Hisense): «Inter passo importante! Futuro di successi insieme»

Gianluca Di Pietro, amministratore delegato di Hisense Italia, commenta così la partnership raggiunta fra l’azienda e l’Inter

OPPORTUNITA’ – Queste le parole di Gianluca Di Pietro: «Comincia un’importante collaborazione tra Hisense e Inter che non si limiterà solo alla visibilità del brand ma che darà all’azienda rilevanti opportunità di integrazione. Questa scelta è stata meditata a lungo ed è il risultato di una comunanza di valori e dell’aver trovato un’organizzazione efficiente nel team nerazzurro. Per Hisense questo è l’inizio di un lungo percorso che porterà allo sviluppo di nuovi progetti nei prossimi anni che segneranno un passo importante per entrambi per un futuro di successi insieme».

Fonte: inter.it