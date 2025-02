Di Natale sicuro: «Napoli o Inter? Le ultime cinque decisive!»

Antonio Di Natale è tornato a parlare al Corriere dello Sport. L’ex attaccante dell’Udinese non ha mai nascosto la sua fede e quest’anno si trova davanti la sfida Scudetto con l’Inter.

SCUDETTO – La lotta per il primo posto tiene tutti incollati alla televisione. Quest’anno più che mai con due squadre nel giro di tre punti a febbraio. Antonio Di Natale, che non ha mai nascosto la sua fede, ha parlato così: «Sei ancora tifoso del Napoli? Certe cose non si perdono per strada. Quest’anno mi diverto di più, Conte è un fenomeno, sta facendo un capolavoro. Ha cambiato la testa alla squadra, le ha dato la mentalità vincente. Lo scudetto se lo gioca con l’Inter. Le ultime cinque partite saranno decisive, vince chi ne sbaglia di meno»