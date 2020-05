Di Natale: “Scudetto, lo merita la Lazio! Inter? Ecco quando, Conte…”

Intervistato ai microfoni di “Tuttosport”, Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e ora tecnico dello Spezia Under 17, ha parlato della lotta scudetto tra Juventus, Lazio e Inter di Conte

SCUDETTO – Queste le parole di Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e ora tecnico dello Spezia Under 17, sulla sfida scudetto tra Juventus, Lazio e Inter di Antonio Conte. «Per me lo merita la Lazio. Ha dimostrato di giocare meglio di tutti, di avere un grande allenatore. La Juventus ha grandissimi campioni, è una squadra fortissima ma questa Lazio mi piace di più. L’Inter? L’anno prossimo Conte avrà la squadra per vincere lo scudetto. E’ un grande allenatore resta costruendo qualcosa che diventerà importante».

Fonte: Luca Uccello – Tuttosport