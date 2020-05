Di Natale: “Dare Lautaro Martinez al Barcellona? Mai ma imprecherei se…”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni del “Corriere dello Sport”, Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e ora allenatore dello Spezia Under 17, ha parlato dell’ipotesi Lautaro Martinez al Barcellona

PENSIERO – Queste le parole di Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e ora allenatore dello Spezia Under 17, sul possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter al Barcellona. «Se fossi Marotta, darei Lautaro al Barcellona? Mai. Me lo terrei stretto. Se poi il Barca dovesse pagare la clausola, a quel punto potrei solo imprecare per aver perso un grandissimo attaccante».