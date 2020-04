Di Napoli: “Ronaldo miglior giocatore che abbia mai visto. Inter…”

Arturo Di Napoli, ex attaccante tra le altre dell’Inter, intervistato dal portale “Napolisoccer.net” ha parlato della sua esperienza in nerazzurro. Sono vividi i ricordi di Ronaldo il Fenomeno, per cui l’attaccante italiano utilizza parole di elogio

FENOMENO – Arturo Di Napoli parla così dell’Inter e di Ronaldo: «Esperienza al Napoli? Io ero in prestito dall’Inter e giocavo poco in quanto da Caio e non ero contento. Sentendo Mazzola mi disse: ‘panchina per panchina vieni da noi che ci serve un’altra punta’ e quindi nel mese di gennaio ritornai all’Inter”. Com’era Ronaldo? Di giocatori forti ne ho visti tanti ma lui è in assoluto il giocatore più forte che io abbia mai visto. I numeri parlano chiaro anche per altri giocatori ma quando si parlo di ‘fenomeno’ a me viene in mente lui, non trovo altri giocatori a quel livello. Era impressionate per doppio passo e accelerazione, teneva botta con i difensori che non andavano leggeri e lui neanche si girava a vedere chi gli avesse dato uno spintone o fatto un fallo, secondo me neanche li sentiva (ride – ndr). Era impressionante aveva un collo grosso così, era velocissimo e palla al piede non riuscivi a toglierla facilmente. Un proiettile».

Fonte: Napolisoccer.net – Vincenzo Capano