Di Napoli: “Politano-Spinazzola? Sto dalla parte dell’Inter! Se Ausilio…”

Di Napoli – ex attaccante dell’Inter, oggi allenatore del Cologno -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, si espone sul caso Politano-Spinazzola e vede la questione dal punto di vista nerazzurro, difendendo Ausilio dalle accuse

HA RAGIONE L’INTER – Sull’operazione con protagonisti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, soprattutto dopo gli ultimi retroscena (vedi articolo), Arturo Di Napoli dice la sua: «I risultati sono dalla parte dell’Inter, quindi io sono dalla parte di Beppe Marotta, Piero Ausilio e Antonio Conte. Bisogna sentire le parti interessate per capire cos’è successo e quali sono i dettagli da limare. Sono convinto che nelle prossime ore ci sarà chiarezza in casa nerazzurra. E poi io farei di tutto per difendere la mia Inter (sorride, ndr). Ci dev’essere un motivo comunque, magari qualcosa che noi non possiamo sapere. Se l’affare va in porto, vuol dire che Ausilio ha ancora potere. Ma se l’affare salta e Ausilio no, vuol dire che Ausilio ha ancora fiducia. O no? Mi sembra un discorso che fila». Questo il pensiero di Di Napoli sulla questione tra Inter e Roma.