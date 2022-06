Di Napoli: «Lukaku-Inter, tornerà tutto come prima. Tridente? Un delitto»

Di Napoli ha giocato nell’Inter nel corso degli anni Novanta e ora guarda con affetto i nerazzurri. L’ex attaccante, in collegamento con Radio Sportiva, è sicuro che il ritorno di Lukaku sarà di valore.

TRIDENTE POSSIBILE – Arturo Di Napoli promuove Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez tutti assieme all’Inter: «Stiamo parlando di tre calciatori che sono assolutamente di uno spessore unico, io li vedrei molto bene. Però credo che, per quella che è la filosofia di Simone Inzaghi, si può trovare qualche equivoco a livello tattico: Dybala può riscontrare lo stesso problema della Juventus, non trovando continuità. È un tridente assolutamente di tutto rispetto e anche una cosa possibile: se Inzaghi avesse questi tre calciatori sarebbe un delitto non farli giocare assieme. Lukaku? Non possiamo dare torto a chi ha dato l’anima, nel senso che i tifosi sono stati molto generosi nei suoi confronti. Credo che Lukaku, in una certa maniera, non se ne sia andato benissimo: la mia idea è che dovesse rimanere all’Inter. Ha ammesso le sue colpe, ha capito che al Chelsea non si è trovato bene e si riduce l’ingaggio. Questo è il primo passo. Poi a me piace molto, potrebbe essere un’arma importante per Inzaghi. Alla fine poi, quando si vedrà che Lukaku combatte e non si risparmia per la maglia, ritorna tutto come prima».