Di Napoli: “Lo stop azzera tutti i valori! Inter più forte sulla carta, ma…”

Di Napoli – ex attaccante dell’Inter -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, viene interpellato sulla semifinale di Coppa Italia in programma a Napoli, in quanto doppio ex. Nerazzurri favoriti sulla carta ma condizione fisica da non sottovalutare

INTER FAVORITA – Non fa un pronostico vero e proprio Arturo Di Napoli, più un’analisi pre-partita: «Napoli-Inter, beh. Napoli e Inter sono squadre con cui ho bellissimi ricordi, di entrambe. Sarò un cuore diviso! Non è facile come partita. Chiaro che i giocatori brevilinei possano essere quelli più in forma. E tutto l’attacco del Napoli lo è (sorride, ndr). Sulla carta l’Inter è favorita, ma a livello di altezza. Per quanto riguarda l’entrare in forma, credo che il Napoli sia leggermente favorito. L’Inter ha una squadra forte. Il Napoli torna in campo dopo aver attraversato una bufera e forse ha voglia di tornare a lottare, ma l’Inter è molto più forte. Sulla carta l’Inter ha giocatori straordinari, ma la coppia offensiva oggi è da rivedere, perché lo stop vale per tutti. L’Inter è una squadra di assoluto valore, capitanata da un allenatore che pretende il massimo sempre e comunque. Però il Napoli ora si è ricompattato e sarà dura. Credo che questo stop molto lungo azzeri tutti i valori. Sono curiosissimo di vedere lo status fisico e mentale delle due squadre. È un’incognita. Temo però che i ritmi siano sulla falsariga di Juventus-Milan. Nonostante l’Inter sia più forte, in questo momento incontrare il Napoli non è facile. Quanto finisce? 1-1. Passa il Napoli? Ops, ormai l’ho detto (ride, ndr)». Per Di Napoli, però, il 2 dell’Inter non sembra per niente un miraggio.