Di Napoli: «L’Inter troverà una Salernitana diversa. Io tra due fuochi»

Arturo Di Napoli, doppio ex di Inter e Salernitana, dice la sua sul club di Salerno dopo il cambio d’allenatore. Di seguito le considerazioni dell’ex calciatore intervenuto su Radio Sportiva.

CAMBIAMENNTI – Dopo aver ampiamente analizzato il momento dell’Inter, Arturo Di Napoli si sofferma sulla Salernitana: «Sono andato a vedere Salernitana-Empoli e nell’ultimo quarto d’ora mi è sembrata una squadra in difficoltà. Ora ha preso un allenatore che ha coraggio, propositivo. Conosco molto bene Fabio Liverani, ha coraggio e nulla da perdere. Quindi credo che troveremo una squadra diversa, quantomeno nello spirito perché a volte i cambi d’allenatore servono più per dare una sterzata a livello mentale. La Salernitana è un popolo a cui voglio molto bene faccio il tifo per loro ma in questa partita io sono di animo nerazzurro quindi sono tra due fuochi. Forse la Salernitana può sperare in un pareggio visto che l’Inter è tranquilla. Ma un punto servirebbe poco, forse più per lo spirito di ripartenza. Comunque sarà sicuramente una partita complicata».