Di Napoli sicuro: «Inter crede in Pio Esposito! Ringiovanimento in atto»

Arturo Di Napoli ha espresso una sua prima valutazione sul mercato dell’Inter, con particolare attenzione alla scelta di puntare su Francesco Pio Esposito. La strategia dei nerazzurri è molto chiara, dal suo punto di vista.

LA STRATEGIA – Arturo Di Napoli si è pronunciato alle frequenze di TMW Radio su vari temi afferenti al mercato dell’Inter. A cominciare dalla decisione di trattenere Francesco Pio Esposito, calciatore sul quale i nerazzurri puntano con estrema convinzione per il futuro: «Se l’Inter rifiuta anche 10 milioni, quindi una cifra importante, è perché crede nel ragazzo. Si nota un ringiovanimento della rosa, scelta giusta dopo che finisce un ciclo, con un Pio che è da Inter. I nerazzurri vogliono costruire qualcosa d’importante, per cui devono ripartire dalle basi in cui credono. Pio avrà davanti Lautaro Martinez e Thuram, potrebbe quindi non giocare con continuità ma sperimentare un percorso di crescita».

L’Inter vede in Pio Esposito un patrimonio da poter coltivare sin dall’immediato!

LA CONVINZIONE – Evidente, in questo senso, che l’idea dei nerazzurri sia quella di riuscire a garantire, nonostante le difficoltà del caso, una certa costanza di rendimento a Pio Esposito. La concorrenza è indubbiamente serrata, ma la significativa mole di impegni che vedranno l’Inter protagonista potrà sicuramente facilitare l’obiettivo perseguito dai nerazzurri a partire dalla prossima stagione.