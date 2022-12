Di Napoli: «Inter-Napoli? Tanta più pressione per i nerazzurri! Da capire…»

L’ex Inter e Napoli, Di Napoli, si è espresso sull’imminente match di San Siro. I nerazzurri, a detta sua, avranno molta più pressione perché a meno 11 dagli azzurri

SCONTRO DIRETTO − Arturo Di Napoli sul match del 4 gennaio: «Inter e Napoli sono due squadre alle quali sono molto legato, i miei familiari sono tutti tifosi azzurri e ho fatto le giovanili nell’Inter. La cosa fondamentale, ad oggi, è capire come rientrano dopo la sosta, ma il Napoli ha dimostrato tanto. I punti in palio sono molto più pesanti per l’Inter che per il Napoli, i nerazzurri hanno molte più pressioni mentre il Napoli deve semplicemente fare quello che ha fatto nella prima parte di stagione». Le sue parole a Radio CRC.