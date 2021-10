Di Napoli: «Inter-Juventus, bianconeri favoriti. Restano la squadra da battere»

Inter-Juventus, in programma domenica, mette di fronte due delle squadre più accreditate per la conquista del titolo. L’ex attaccante nerazzurro Di Napoli, a TMW Radio, ha parlato del match indicando i bianconeri come gli assoluti favoriti per la conquista del campionato.

EQUILIBRIO – Arturo Di Napoli ha commentato la sfida tra Inter e Juventus, sottolineando come i bianconeri siano i favoriti per lo scudetto: «Il campionato è molto lungo e la Juventus è sempre la Juventus. È sempre la squadra da battere. Favorita anche contro l’Inter? Oggi credo che la Juve abbia trovato una quadra. È quello che Massimiliano Allegri ci ha fatto vedere in questi anni. Una squadra non sempre bellissima, ma efficace, pragmatica, che porta a casa il risultato. Gli ultimi risultati ne sono la netta dimostrazione. Con il minimo sforzo, è sempre equilibrata. Il suo principio è prima non prendere gol, perché credo che il calcio si basi su una difesa forte».