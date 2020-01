Di Napoli: “Inter ha dichiarato guerra alla Juventus! Spero che Eriksen…”

Condividi questo articolo

Di Napoli – ex attaccante dell’Inter, oggi allenatore del Cologno -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, commenta il probabile innesto di Eriksen nel centrocampo di Conte. Il ruolo di anti-Juventus così diventerebbe ufficiale

UPGRADE NOTEVOLE – Anche Arturo Di Napoli si unisce alla lista degli estasiati per l’eventuale arrivo del centrocampista danese a Milano: «Christian Eriksen è un acquisto di grande spessore. Ciò conferma che l’Inter ha “dichiarato guerra” alla Juventus quest’anno. L’Inter sta facendo grandi cose. Spero Eriksen arrivi prima possibile perché può dare molto con le sue idee al gioco di Antonio Conte. Eriksen è un acquisto molto importante per l’Inter, non è un mezzo giocatore ma è di assoluto spessore. Può rendere l’Inter più forte di quello che è. Già Conte ha fatto un lavoro straordinario. La società nerazzurra è forte e compatta, questo è importante. Per vincere bisogna essere tutti uniti. Senza Conte in panchina non credo avrebbero fatto tutto ciò». Questa l’opinione di Di Napoli sull’Inter rafforzata da Eriksen.