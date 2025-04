Di Napoli: «Inter, calo preoccupante ma i meriti di Inzaghi restano!»

Alla vigilia dell’importante sfida di Champions League contro il Barcellona, l’ex calciatore nerazzurro Arturo Di Napoli analizza il momento che sta attraversando l’Inter. Restano i meriti di Simone Inzaghi per quanto ottenuto fino a questo momento della stagione.

PREOCCUPAZIONE – Intervenuto nel corso della trasmissione di TMW Radio, Arturo Di Napoli commenta gli ultimi risultati negativi ottenuti dall’Inter tra campionato e Coppa Italia. Così sul tema l’ex calciatore: «L’Inter mi preoccupa, un calo fisico così evidente pensavo fosse imputabile a una partita, invece ora è confermato. Spero si sia fatto un lavoro per arrivare a queste sfide con più benzina. Le parole di Inzaghi su questa difficoltà è evidente ormai». La speranza, a questo punto, è che gli uomini di Inzaghi riescano ad indossare la sua veste migliore in Champions League come fatto finora nel corso della stagione.

Inter, gli ultimi risultati non cancellano i numeri di Inzaghi: l’analisi dell’ex calciatore Di Napoli

MEGLIO GIOCARLE – Con la semifinale di Champions League in casa del Barcellona all’orizzonte, Arturo Di Napoli dichiara: «Va dato merito all’Inter per il traguardo raggiunto in semifinale. Io da ex calciatore, allenatore e dirigente, mi piacerebbe farle tutte le finali e perderle, piuttosto che uscire agli ottavi, ai quarti, o neanche passare i gironi di Champions League. Mi piace pensare che l’Inter fosse principalmente concentrata sull’Europa. Poi è chiaro che un club deve provare a vincere su tutti i fronti. Con tutte le difficoltà che un club e un allenatore possono avere nel corso della stagione, rimangono tanti numeri positivi».