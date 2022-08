Di Napoli: «Immobile all’Inter o alla Juventus altra risonanza! L’attacco…»

Arturo Di Napoli, su Tmw radio, si è espresso su Immobile e sulle critiche nei suoi confronti. L’ex giocatore cita Inter e Juventus. Poi dice la sua sul miglior attacco del campionato

GRANDE ATTACCANTE − Di Napoli prende le difese di Immobile: «Come si fa a mettere in discussione Immobile? In campo internazionale ha un po’ steccato, alla Lazio ha fatto una valanga di gol che avrebbero avuto una risonanza diversa se li avesse fatti alla Juventus o all’Inter. Ma un giocatore del genere non può essere criticato. Il reparto offensivo che mi piace di più? Quest’anno punto sulla Roma».