Di Napoli: «Frattesi, Inzaghi sceglie bene. Lautaro Martinez protagonista»

Si avvicina il derby, ma un altro tema caldo di giornata riguarda Davide Frattesi, protagonista della vittoria dell’Italia. L’ex attaccante Arturo Di Napoli a TMW Radio ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista all’Inter, sulle scelte di Simone Inzaghi e su Lautaro Martinez.

PROTAGONISTI – Arturo Di Napoli ha parlato in questo modo in vista del derby Inter-Milan, focalizzandosi in particolar modo su due giocatori: «Prevedo Lautaro Martinez protagonista nel derby, perché lui si esalta sempre in queste sfide. Credo che Inzaghi abbia costruito una squadra per lottare su tutti i fronti, può cambiare qualcosa, ma pondera bene le scelte. I calciatori lo hanno capito e lo rispettano. Credo che Frattesi sarà un protagonista di questa Inter, altrimenti non avrebbero speso certe cifre».