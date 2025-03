Di Napoli consiglia l’Inter: «Questi due sono forti e uno incide!»

Di Napoli consiglia un po’ l’Inter, che in estate vorrebbe rafforzare ma anche ringiovanire la sua rosa con giocatori giovani ma già forti. L’ex attaccante ha parlato in particolar modo di questi due talenti.

CASTRO E PAZ – Arturo Di Napoli, recentemente intervistato in esclusiva anche su Inter-News.it, ha parlato pochi minuti fa sulle frequenze di Tmw Radio. L’ex attaccante è stato incalzato su Santiago Castro e Nico Paz. I due giocatori seguiti anche dall’Inter, che in estate vorrebbe ringiovanire la propria rosa, stanno facendo molto bene rispettivamente al Bologna e al Como. Queste le parole di Di Napoli sul suo argentino: «Sono due giocatori forti, che mi piacciono. Paz per me incide, e con il tempo, se si consolida e matura è un bel giocatore. Lui la sua firma in Italia l’ha già messa». A proposito di Argentina, entrambi hanno ricevuto la prima convocazione dal CT Lionel Scaloni. Il commissario tecnico campione del Mondo ha parlato poco fa in conferenza stampa rispondendo anche alla domanda sull’infortunio di Lautaro Martinez, il quale presto sarà a Milano per sottoporsi a degli esami strumentali. Sempre per quanto riguarda il capitano, domani uscirà il film “In Arte Lautaro“, che narra le vicende professionali del Toro di Bahia Blanca.