Di Michele: «Sarà anno zero. Inzaghi all’Inter dovrà conoscere l’ambiente»

David Di Michele, ex giocatore, ha parlato su “TMW Radio” del prossimo campionato di Serie A. Secondo l’ex attaccante, non c’è una favorita in partenza con Inzaghi all’Inter, il cui lavoro non sarà facile

CAMPIONATO − Di Michele sulla nuova Serie A: «Penso che quest’anno, sarà l’anno zero, non c’è una squadra che si è rinforzata tantissimo come negli ultimi anni. Quella che potrebbe avere un riscontro positivo è la Juventus con Massimiliano Allegri. Simone Inzaghi all’Inter deve conoscere l’ambiente, non è facile farlo subito e non sarà nemmeno facile entrare nella testa dei giocatori. Comunque, lui è un professionista credo ci riuscirà».