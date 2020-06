Di Matteo: “Scudetto? La Juventus è una macchina. Ma occhio alla Lazio”

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Roberto Di Matteo, ex allenatore del Chelsea oggi in cerca di impiego. Tra i temi trattati, la lotta scudetto, con Juventus e Lazio in pole sull’Inter, ma anche gli effetti della pandemia sul mondo del calcio

CORSA A DUE? – Roberto Di Matteo ha deciso di fermarsi, di respirare, di darsi una tregua col mondo del calcio. Lo ha fatto dopo anni passati lontano da casa e dalla famiglia. “La Gazzetta dello Sport” l’ha intervistato su alcune tematiche chiave: oggi riparte la Premier League, domenica la nostra Serie A. Juventus, Lazio e Inter si contenderanno il tricolore: «La Juventus è una macchina collaudata. La Lazio ha l’allenatore più sereno in circolazione: Simone Inzaghi è bravissimo. I complimenti vanno però estesi alla società. Igli Tare è un direttore sportivo che sa trovare sempre i giocatori funzionali al progetto-Lazio. La pandemia? Ci ha fatto ripensare a valori come libertà e democrazia. La restrizioni sono state pesanti perché eravamo abituati a una mobilità totale. Fino a quando non si scopriranno un vaccino o una cura, dovremo gestire con attenzione la nostra vita. La Covid-19 ha accelerato l’uso della tecnologia: milioni di persone hanno scoperto lo smart working, il lavoro agile».

Fonte: La Gazzetta dello Sport