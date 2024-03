Di Marzio: «Thuram colpo Inter, vi dico quanto costerebbe in Premier League!»

Di Marzio presente dagli studi di Sky Sport è tornato a parlare del mercato di inizio stagione dell’Inter, su tutti con l’acquisto di Marcus Thuram e il suo possibile valore attuale.

PREZZO ATTUALE – Gianluca Di Marzio ha parlato così della crescita dell’attaccante francese acquistato dall’Inter in estate: «Fare un prezzo di Thuram oggi non è corretto, però se dovessi andare sul mercato a trovare un attaccante forte come lui che sa abbinare la capacità di segnare al fatto di essere un ottimo partner d’attacco, in Premier League ti chiedono 60-70 milioni. Taremi e Zielinski saranno i prossimi parametri zero, giocatori che se li vai a comprare hanno una spesa sicuramente maggiore. L’Inter è una delle poche big presenti in Europa a giocare in attacco con due attaccanti puri, gli altri giocano invece con un solo attaccante e una seconda punta o trequartista».