Di Marzio: “Spadafora fuori luogo. Inter, Pogba? Prendi Tonali. Il motivo…”

Gianni Di Marzio, ex allenatore, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento ha parlato delle dichiarazioni del Ministro Spadafora e del talento italiano Tonali

PAROLE – Gianni Di Marzio ha parlato così della ripresa del calcio: «Le dichiarazioni del ministro sono fuori luogo. Sono rimasto profondamente rammaricato da certe frasi. Nel giro di due settimane si può tornare a giocare. Serve fare resistenza e velocità, così si può tornare ad affrontare una partita. Certo, mancherà un po’ di velocità nel gioco, ma si può riprendere. Il problema però è che il ministro dello Sport snobba il calcio, pensa che sia uno sport per privilegiati. È la terza azienda italiana, non è da ministro dello Sport».

CENTROCAMPO – Di Marzio ha chiuso parlando dell’obiettivo dell’Inter Sandro Tonali e del “sogno” Paul Pogba: «Si tratta un giovane molto interessante, playmaker tecnicamente bravo. Ha visione di gioco, è di qualità. Sia Juve che Inter hanno bisogno di uno come lui. Bentancur è diverso come giocatore, gioca sul corto. Pogba è un obiettivo di entrambe troppo sofisticato. È un bersaglio da non raggiungere. Non lo vedo nello schema di Conte, mentre la Juve è coperta in quel ruolo».